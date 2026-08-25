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Тайная доктрина

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Какими ракетами Россия закроет Украине границу с Польшей

Какими ракетами Россия закроет Украине границу с Польшей

Какими ракетами Россия закроет Украине границу с Польшей После портов и железных дорог у наших военных новая цель — КПП на кордоне ВС РФ могут уничтожить военную логистику Украины благодаря ударам по контрольно-пропускным пунктам (КПП) на ее западной границе, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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Юрий Ильинов
Ставшая головной болью ПВО врага &quot;Герань-5&quot; кошмарит тылы Украины &quot;Герань-5&quot; с реактивным двигателем внешне больше напоминает крылатую ракету, чем обычный беспилотник. Канал &quot;Военная хроника&quot; на платформе МАХ разместил видео, на котором запечатлён пролет этого дрона где-то в небе над Сумской областью. Впервые кадры запуска &quot;пятерки&quot; были продемонстрированы в ролике Минобороны РФ от 9 мая 2026 года — тогда показали старт с удлиненной направляющей. Позже их начали замечать уже в небе над вражеской территорией, и теперь это происходит все чаще. &quot;Герани&quot; такой модели, как и &quot;Бандероли&quot;, стали настоящей головной болью для средств ПВО противника. Враг жалуется, что из-за высокой скорости (до 600–650 км/ч) &quot;Герань-5&quot; стала трудноуязвимой для их мобильных зенитных групп. К тому же она значительно устойчивее к радиоэлектронным помехам. Боевая часть весит 90 килограммов, а дальность полета, якобы, достигает 1000 километров. Поэтому не удивительно, что эта модель с каждым днем все больше кошмарит тыл противника.
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