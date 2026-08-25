Какими ракетами Россия закроет Украине границу с Польшей

Юрий Ильинов

Ставшая головной болью ПВО врага "Герань-5" кошмарит тылы Украины "Герань-5" с реактивным двигателем внешне больше напоминает крылатую ракету, чем обычный беспилотник. Канал "Военная хроника" на платформе МАХ разместил видео, на котором запечатлён пролет этого дрона где-то в небе над Сумской областью. Впервые кадры запуска "пятерки" были продемонстрированы в ролике Минобороны РФ от 9 мая 2026 года — тогда показали старт с удлиненной направляющей. Позже их начали замечать уже в небе над вражеской территорией, и теперь это происходит все чаще. "Герани" такой модели, как и "Бандероли", стали настоящей головной болью для средств ПВО противника. Враг жалуется, что из-за высокой скорости (до 600–650 км/ч) "Герань-5" стала трудноуязвимой для их мобильных зенитных групп. К тому же она значительно устойчивее к радиоэлектронным помехам. Боевая часть весит 90 килограммов, а дальность полета, якобы, достигает 1000 километров. Поэтому не удивительно, что эта модель с каждым днем все больше кошмарит тыл противника.