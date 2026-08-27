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Антон Слободчиков: «Контроль Москвы» и Росаккредитация обсудили развитие лабораторного контроля в строительстве

Антон Слободчиков: «Контроль Москвы» и Росаккредитация обсудили развитие лабораторного контроля в строительстве

В подведомственном Мосгосстройнадзору ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» состоялась рабочая встреча министра Правительства Москвы, начальника Главконтроля Евгения Данчикова, председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова и руководителя Росаккредитации Дмитрия Вольвача.

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