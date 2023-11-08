Новый повод для демонизации России Запад отыскал в Махачкале

Потонувший в антиеврейских акциях Запад решил обвинить Россию в антисемитизме за инцидент в Махачкале @ AP/TASS Tекст: Илья Абрамов,Евгений Поздняков Госдеп США потребовал наказать всех участников беспорядков в Махачкале.
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