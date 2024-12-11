Трамп требует быстрой остановки украинского конфликта, Макрон едет в Польшу обсуждать «миротворцев»

На встрече в Париже избранный президент США Дональд Трамп говорил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для быстрого окончания конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.