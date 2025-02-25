Линия фронта на Украине сегодня 25.02.2025 года

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 25 февраля 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Чёрное море горит, тонны боеприпасов рванули у границы Румынии»: В Киеве разнесли важнейший завод, трупы натовцев вывозят грузовиками: Новости СВО, на 24.02.25 г.
- «Назад никто не вернётся, здесь просто морг»: ВС России совершили прорыв на Сумщине, несколько подразделений врага «испарили»: Новости СВО, на 21.02.25 г.
- «В Киеве опешили от прорыва ВС РФ, скоро будет не до Украины»: ВС РФ прорвались западнее Великой Новоселки, раскрыт главный секрет Эр-Рияда: Новости СВО, 19.02.25 г.
Свежие комментарии