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Царьград

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Олег Пауков возглавил полицию Москвы: назначена новая команда

Олег Пауков возглавил полицию Москвы: назначена новая команда

Михаил Ваничкин и Олег Пауков заняли ключевые должности в управлении полиции Москвы. Церемонию представления руководителей провёл Олег Баранов на Петровке, 38.

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