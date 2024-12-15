Президент объявил новую СВО: "Клетку больше не закрыть". Большое заявление Путина расстроило многих чиновников

vagas Karlito

А разве всё у нас хорошо на тв и средствах массовой информации!? Не заглянуть ли туда для того что бы начинания имели успех!? Нужна база которая позволит этим начинаниям действительно стать идеологией, но вот без наведения там порядка сомнительно ,что дело пойдет! Там сидят плотно люди других стратегий! Снимать никого не спешат! А затирать благие начинания там умеют!