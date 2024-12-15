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Царьград

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Президент объявил новую СВО: "Клетку больше не закрыть". Большое заявление Путина расстроило многих чиновников

Президент объявил новую СВО: "Клетку больше не закрыть". Большое заявление Путина расстроило многих чиновников

Полковник Пинчук провёл тщательный анализ большого выступления Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия", которое откровенно расстроило многих чиновников - "клетку больше не закрыть".

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Думаю, что клетки нужно открывать для коррупционеров, лоббистов, пятой колонны, ждунов и выыыыыыысокого поставленных ворюг.
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13 час.
Невидимка Невидимка
Это какая то ловушка, люди ждут другого. Лукавит Путин, он просто испугался фронтовиков вот ищет пятый угол.
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10 час.
vagas Karlito
А разве всё у нас хорошо  на тв и средствах массовой информации!? Не заглянуть ли туда для того что бы начинания имели успех!? Нужна  база   которая позволит  этим начинаниям   действительно стать идеологией, но вот без наведения там порядка  сомнительно ,что дело пойдет! Там сидят плотно люди других стратегий! Снимать никого не спешат! А затирать  благие начинания там умеют!
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5 час.

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