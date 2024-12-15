Полковник Пинчук провёл тщательный анализ большого выступления Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия", которое откровенно расстроило многих чиновников - "клетку больше не закрыть".
Президент объявил новую СВО: "Клетку больше не закрыть". Большое заявление Путина расстроило многих чиновников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Думаю, что клетки нужно открывать для коррупционеров, лоббистов, пятой колонны, ждунов и выыыыыыысокого поставленных ворюг.
Ответить
13 час.
Невидимка Невидимка
Это какая то ловушка, люди ждут другого. Лукавит Путин, он просто испугался фронтовиков вот ищет пятый угол.
Ответить
10 час.
vagas Karlito
А разве всё у нас хорошо на тв и средствах массовой информации!? Не заглянуть ли туда для того что бы начинания имели успех!? Нужна база которая позволит этим начинаниям действительно стать идеологией, но вот без наведения там порядка сомнительно ,что дело пойдет! Там сидят плотно люди других стратегий! Снимать никого не спешат! А затирать благие начинания там умеют!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии