Выстрелил в голову: в Москве водитель такси пытался убить пассажира

В Москве задержан водитель такси по обвинению в покушении на убийство пассажира. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый четыре раза выстрелил в голову пострадавшего.
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