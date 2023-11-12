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Новогодняя валюта, или праздник в порядке очереди

Новогодняя валюта, или праздник в порядке очереди

Все ближе Новый год, и все больше охотников за праздничным настроением штурмуют билетные кассы. Балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича 1966 года считается эталонным РИА Новости Все ближе Новый год, и все больше охотников за праздничным настроением штурмуют билетные кассы Большого театра в надежде попасть на легендарный балет, вот уже более 130 лет погружающий зрителя в атмосферу новогоднего волшебства.

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