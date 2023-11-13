Классические рок-треки прошедшей недели

Кому нужна новая песня Beatles, когда здесь новинки недели. Откровенно говоря, никомуЧерт возьми! мы добавили немного дневного восторга в наши последние треки недели carnival, одержав победу над The Struts и Миком Марсом (Mick Mars) в битве, которая, возможно, не длилась целую вечность, но, несомненно, была красочной.