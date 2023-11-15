Экс-теннисист Ольховский: Рублев выплеснул эмоции, напряжение должно отпустить

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для "Газеты.Ru" влияние на россиянина Андрея Рублева поражения в первом туре итогового турнира года АТР от своего соотечественника Даниила Медведева, заявив, что оно не скажется негативно на его состоянии.