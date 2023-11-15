Экс-теннисист Ольховский: Рублев выплеснул эмоции, напряжение должно отпустить

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для "Газеты.Ru" влияние на россиянина Андрея Рублева поражения в первом туре итогового турнира года АТР от своего соотечественника Даниила Медведева, заявив, что оно не скажется негативно на его состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии