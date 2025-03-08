Врач Ларина рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

Из-за теплой погоды он может наступить раньше срока Сезон аллергии в средней полосе России, как правило, начинается в апреле-мае, однако с учетом теплой погоды он может наступить и раньше, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина.