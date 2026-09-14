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Новости Тамбова

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Около 500 тамбовских семей пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых

Около 500 тамбовских семей пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых

Услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных пользуются около 500 семей Тамбовской области.

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