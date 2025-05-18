Россиянам напомнили, за сбор каких грибов может грозить штраф

С октября 2023 года в России ввели запрет на сбор грибов, занесенных в Красную книгу. В пресс-службе «АльфаСтрахования» сообщили, что под запрет попадают около 41 вида грибов, среди которых мухомор крошащийся, паутинник душистый и трюфель летний, передает RT.