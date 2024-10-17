Политолог Александр Дудчак проинформировал о том, что расследования журналистов по поводу того, что киевский режим способен создать ядерную бомбу, нужны для того, чтобы скрыть очередные факты передачи оружия странами Запада.
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