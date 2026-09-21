ЛОР Белозеров рассказал, с чем связана боль в горле с эффектом «битого стекла»

Боль в горле с эффектом «битого стекла» и слабость могут быть связаны с Омикроном. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на оториноларинголога Григория Белозерова.
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