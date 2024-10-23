Обзор бюджетных умных часов Filwans GTS

Несмотря на то, что в области фитнес-браслетов сейчас идет процесс постепенного сращивания фитнес-браслетов с умными часами, но тем не менее даже когда фитнес-браслет обзаводится достаточно большим (для фитнес-браслета) цветным экраном - например, Huawei Band 7 или Xiaomi Smart Band 7 Pro, - он все равно не становится умными часами, там есть определенная разница в функциях и возможностях.