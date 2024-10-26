Кандидат от Демократов решил произвести впечатление и подстрелил журналиста

Кандидат от Демократической партии США на должность сенатора от штата Миссури Лукас Кунце поразил кое-кого из журналистов, демонстрируя навыки обращения с автоматической винтовкой, 24 октября сообщает The Truth about Guns.
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