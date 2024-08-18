Лукашенко объяснил ситуацию с автоматом в 2020 году

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам возле его рабочей резиденции в Минске, не было необходимости применять оружие, поскольку протестующие разбежались, увидев его.
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