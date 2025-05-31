Сегодня Хоперский казачий округ отмечает 35-летие образования С раннего утра в станице Кумылженской проходят торжества, приуроченные к праздничной дате.
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Сегодня Хоперский казачий округ отмечает 35-летие образования С раннего утра в станице Кумылженской проходят торжества, приуроченные к праздничной дате.