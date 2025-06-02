21 коллектив из разных стран: в Иркутске открылся фестиваль “Байкальский талисман”

В Иркутске стартовал III Международный фестиваль национальных театров «Байкальский талисман», собравший 21 творческий коллектив из России, Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, а также Иркутское театральное училище им.
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