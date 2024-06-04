Сегодня россияне больше всего боятся оказаться жертвами терроризма и телефонных мошенников

По оценкам «Сбера», в 2023 году у жителей России дистанционно украли более 250 млрд рублей. Ситуация с телефонным мошенничеством в России стала критической: гражданам поступает 20 млн звонков в сутки, а объемы украденных средств только за прошлый год подскочили до 250 млрд рублей.