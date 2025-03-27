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О покупке жилья в Крыму

О покупке жилья в Крыму

Галина Огнева высказала свою позицию о предстоящем курортном сезоне и связанных с ним опасениях. В ходе онлайн ответа на вопросы горожан, Огнева отметила, что вопрос водоснабжения в 2025 году стоит особо остро – Изобильненское водохранилище, питающее город водой, наполнено недостаточно, что создает риски в курортный сезон.

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