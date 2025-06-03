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Петербургский дневник

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Петербуржец работал сисадмином у иностранных IT-мошенников

Петербуржец работал сисадмином у иностранных IT-мошенников

Злоумышленника полиция отыскала на улице Дмитрова Киберполиция Петербурга задержала жителя Фрунзенского района, работавшего сисадмином у иностранных IT-аферистов, сообщает 3 июня пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

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