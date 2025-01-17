ICIS: Россию ждет «рассвет» на нефтегазовом рынке

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией на европейском рынке принесет выгоду России. Об этом газете The Telegraph сообщил глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
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