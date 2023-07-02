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Лишить денег, ракет и истребителей: в конгрессе США предложили прекратить финансирование Украины

Лишить денег, ракет и истребителей: в конгрессе США предложили прекратить финансирование Украины

Член палаты представителей американского конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с предложением прекратить финансирование киевского режима до тех пор, пока военный конфликт на Украине не будет урегулирован «дипломатическим путём».

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