Лишить денег, ракет и истребителей: в конгрессе США предложили прекратить финансирование Украины

Член палаты представителей американского конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с предложением прекратить финансирование киевского режима до тех пор, пока военный конфликт на Украине не будет урегулирован «дипломатическим путём».
Член палаты представителей американского конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с предложением прекратить финансирование киевского режима до тех пор, пока военный конфликт на Украине не будет урегулирован «дипломатическим путём».
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