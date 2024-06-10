Эти дорогие автомобильные марки делают самые ненадежные двигатели

Покупая новую машину большинство людей хочет знать, за что платит деньги. В случае с премиальными марками, нашпиговывающими свои автомобили современными технологиями, рассчитывать на безукоризненную надежность не стоит.
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