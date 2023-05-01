Федерация шахмат России (ФШР) стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). 1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF, сообщается в Telegram-канале ФШР.