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ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации

ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). 1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF, сообщается в Telegram-канале ФШР.

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