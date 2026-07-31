Серия взрывов произошла в нескольких регионах Украины

В ночь на 31 июля в нескольких регионах Украины были зафиксированы взрывы. Сообщения о последствиях атак поступили из Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей, сообщает SHOT.
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