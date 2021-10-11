«Хотелось идти за светом и вести туда людей»: что известно о погибшей в ДТП с Собчак

Накануне Ксения Собчак стала участницей ДТП, в котором погибли 2 человека, один серьезно пострадал. Первой жертвой ДТП с автомобилем телеведущей была Екатерина Тарасова – блогер и мама 7-летней дочки.
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