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«Хотелось идти за светом и вести туда людей»: что известно о погибшей в ДТП с Собчак

«Хотелось идти за светом и вести туда людей»: что известно о погибшей в ДТП с Собчак

Накануне Ксения Собчак стала участницей ДТП, в котором погибли 2 человека, один серьезно пострадал. Первой жертвой ДТП с автомобилем телеведущей была Екатерина Тарасова – блогер и мама 7-летней дочки.

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