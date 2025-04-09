Ефимов: малый бизнес выкупил у Москвы 500 объектов недвижимости за год

Представители малого и среднего бизнеса приобрели у Москвы по преимущественному праву около 500 помещений с апреля 2024 года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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