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Ефимов: малый бизнес выкупил у Москвы 500 объектов недвижимости за год

Ефимов: малый бизнес выкупил у Москвы 500 объектов недвижимости за год

Представители малого и среднего бизнеса приобрели у Москвы по преимущественному праву около 500 помещений с апреля 2024 года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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