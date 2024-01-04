В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

В нескольких районах Северо-Восточного административного округа Москвы восстановили отопление после пожара на подстанции, оставшиеся здания подключат к резервной системе в ближайшее время, о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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