В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

В нескольких районах Северо-Восточного административного округа Москвы восстановили отопление после пожара на подстанции, оставшиеся здания подключат к резервной системе в ближайшее время, о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.