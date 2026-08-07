Отсутствие ОСАГО выявит дорожная камера: Что ждёт водителей осенью-2026?

На дорогах всё ещё остаются машины, у владельцев которых нет обязательной страховки. До сих пор многих автомобилистов от штрафа спасала только случайность: инспектор мог не остановить, а камеры полис не проверяли.
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