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Царьград

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Отсутствие ОСАГО выявит дорожная камера: Что ждёт водителей осенью-2026?

Отсутствие ОСАГО выявит дорожная камера: Что ждёт водителей осенью-2026?

На дорогах всё ещё остаются машины, у владельцев которых нет обязательной страховки. До сих пор многих автомобилистов от штрафа спасала только случайность: инспектор мог не остановить, а камеры полис не проверяли.

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