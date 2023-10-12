Гнида обыкновенная

Один персонаж в Нижнем Новгороде, считающий себя очень умным, снимает квартиры у ничего не подозревающих владельцев, а затем пересдаёт их, заселяет толпы мигрантов и с помощью махинаций легализует их пребывание в нашей стране.
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