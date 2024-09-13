Победителей городского фестиваля деревянных изделий определили в Иркутске

В Иркутске завершился городской фестиваль деревянных изделий под названием «Звездная ладья». Мероприятие собрало вместе учителей технологии, преподавателей дополнительного образования, а также школьников и студентов, сообщили в администрации города.
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