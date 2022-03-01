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Гранитный щебень — характеристики, виды и фракции

Гранитный щебень — характеристики, виды и фракции

Гранитный щебень наряду с гравийным щебнем, известняковым щебнем и натуральным карьерным и речным песком входит в пятерку наиболее популярных природных сыпучих материалов, используемых для нужд строительства, благоустройства и ландшафтного дизайна.

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