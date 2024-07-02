Российским банкам запретят самостоятельно повышать размер кредита

Кабмин закон поддерживает, но требует доработать.фото: pixabay.com/rupixen--> Правительство в целом поддержало закон, который запретит банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимит по кредитным картам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии