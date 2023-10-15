Сийярто заявил, что в ЕС политиков могут назвать "агентами Кремля" из-за позиции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС нельзя обсуждать стратегические вопросы европейского будущего фоне их политизации и можно столкнуться с критикой либерального большинства и риском быть объявленным "агентом Кремля".
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