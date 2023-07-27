Театр абсурда

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В ФРГ хотят запретить сажать клубнику, огурцы и помидоры

В ФРГ хотят запретить сажать клубнику, огурцы и помидоры

Европейские ценности вступили в противоречие с салатом из огурцов с помидорами и с клубникой (даже со сливками).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  уж, маразм  зашкаливает.
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8 час.
N
Nata
Не только у власти, а вообще.Что-то их так много стало, что возникает вопрос - уж не почкованием они размножаются.
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8 час.
Владимир Барышев
А пусть сразу жрать запретят!
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3 час.

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