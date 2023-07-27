В ФРГ хотят запретить сажать клубнику, огурцы и помидоры

Театр абсурдаПолитикаПодписатьсяВ ФРГ хотят запретить сажать клубнику, огурцы и помидорыЕвропейские ценности вступили в противоречие с салатом из огурцов с помидорами и с клубникой (даже со сливками).Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир АлтайцевДа уж, маразм зашкаливает.Ответить8 час.NNataНе только у власти, а вообще.Что-то их так много стало, что возникает вопрос - уж не почкованием они размножаются.Ответить8 час.Владимир БарышевА пусть сразу жрать запретят!Ответить3 час.
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