Акции Apple упали на 3%, поскольку сокращение сроков поставки iPhone 16 намекают о слабом спросе

Акции Apple упали почти на 3% в понедельник после того, как некоторые аналитики заявили, что срочные поставки новых моделей iPhone 16 Pro указывают на более слабый, чем ожидалось, спрос, возможно, из-за задержки функций искусственного интеллекта.
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