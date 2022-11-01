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Тото Вольфф: «Нарушение финансового регламента в «Ф-1» ведет к репутационному ущербу»

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что в будущем команды «Ф-1» будут избегать перерасхода денег.  «Полагаю, вы видите, что помимо спортивного и финансового штрафов такие истории ведут и к репутационному ущербу.

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