Россияне готовы отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

Фото: florcvet.ru Исследование, проведенное проектом «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья», показало, что для большинства россиян при поиске работы важен не только уровень заработной платы, но и наличие привлекательного социального пакета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии