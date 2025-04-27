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Буше покинет «Авангард» по окончании сезона. На американца претендуют ряд топ-клубов КХЛ

Буше покинет «Авангард» по окончании сезона. На американца претендуют ряд топ-клубов КХЛ

Нападающий Рид Буше покинет «Авангард» после завершения сезона-2024/25, сообщает « Спорт-Экспресс ».Нападающий Рид Буше покинет «Авангард» после завершения сезона-2024/25, сообщает «Спорт-Экспресс».

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