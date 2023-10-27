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Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли: «Согласен, упустили»

Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли: «Согласен, упустили»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли, которое 26 октября проходило на площадке ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королёве, заявил, что его удивили зарплаты специалистов в этой сфере.

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