Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли: «Согласен, упустили»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли, которое 26 октября проходило на площадке ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королёве, заявил, что его удивили зарплаты специалистов в этой сфере.