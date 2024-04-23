В Магаданской области стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

23 апреля в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» около 100 учащихся из различных образовательных учреждений Магадана посетили Центр профессиональной подготовки регионального УМВД.
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