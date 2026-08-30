Журавлев заявил о возможности применения ядерного оружия Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлев, заявил, что Россия при необходимости применит ядерное оружие против Украины.
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