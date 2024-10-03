Для петербуржцев сегодня проведут прямую линию с вице-губернатором Сергеем Кропачевым

Трансляция начнётся в 20:00 Сегодня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» курирующий Комитет по тарифам вице-губернатор Сергей Кропачев ответит на вопросы петербуржцев, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.