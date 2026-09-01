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БИБИРЕВО наш дом

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На Милашенкова 18-летняя москвичка отдала мошенникам 300 тысяч рублей и драгоценности

Полицейские столицы задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом доставки цветов, сообщила пресс-служба ведомства.

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