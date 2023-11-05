Yedioth Ahronoth: Не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в Газе

По данным информационного портал Yedioth Ahronoth, как минимум двенадцать командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы на территории сектора Газа с начала наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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