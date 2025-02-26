Лавров исключил размещение западных миротворцев на Украине

Никаких вариантов размещения миротворческого контингента стран Европы на Украине не рассматривает Россия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
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